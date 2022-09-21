سميحة أيوب: «المتحدة» تدعم الفن والفنانين.. والجمهور يثق فيما تقدمه

وصلت منذ قليل، الفنانة سميحة أيوب، مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات.

سميحة أيوب: سعيدة بخروج مهرجان القاهرة للدراما إلى النور

وقالت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بسبب مبادرة نقابة المهن التمثيلية لخروج مهرجان القاهرة للدراما إلى النور، وذلك بعد توقف مهرجان الإذاعة والتليفزيون.

وأضافت الفنانة سميحة أيوب، أنها فوجئت بهذا التنظيم الكبير لمهرجان القاهرة للدراما، وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدعم الفن والفنانين، والجمهور يثق بدرجة كبيرة في كل ما تُقدمه الشركة.

سميحة أيوب توجه رسالة لعادل إمام

ووجهت رسالة للفنان عادل إمام، قائلة: «لا تلتفت للشائعات التي تطاردك خلال هذه الفترة على وسائل التواصل الاجتماعي».