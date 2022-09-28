سميحة أيوب عن مهرجان الدراما: اتخضيت من التنظيم.. عظمة وجمال

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن مهرجان القاهرة للدراما، والذي كان انطلاق نسخته الأولى يوم الأربعاء الماضي، بمثابة مبادرة عظيمة تساهم في تشجيع وتحفيز لكل صناع الدراما والعاملين في هذا المجال سواء أمام أو خلف الكاميرا.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى سعادتها بالغة بالمشاركة في مهرجان الدراما، وتكريمها بصحبة عدد كبير من أصدقائها «أنا سعيدة جدًا لأنه لم يكن لدينا مهرجان للدراما قبل ذلك، ومهرجان التلفزيون الذي كان موجودًا قبل ذلك توقف منذ زمن، وبالتالي وجود مهرجان للدراما بهذا الشكل أمر يدعو للسعاددة».

سميحة أيوب: مهرجان الدراما رسالة رائعة لكل العاملين في هذا المجال

وعن التنظيم الذي شهدته النسخة الأولى لـ مهرجان الدراما، قالت سميحة أيوب «لم أكن أتخيل أن يكون الأمر بهذه العظمة وهذا الجمال، أنا اتخضيت من هذا التنظيم الرائع».

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها سميحة أيوب «المحروسة 85، السبنسة، مغامرات زكية هانم، حكاية شفيقة ومتولي، عباسية واحد، سعد اليتيم، السيرة الهلالية، الضوء الشارد».

تكريم سميحة أيوب بمهرجان الدراما

ومن المسلسلات التي شاركت بها سميحة أيوب في الألفية الجديدة «أوان الورد، ضبط وإحضار، أميرة في عابدين، المصراوية، سكر زيادة، الطاووس، أجازة مفتوحة، نقل عام».

وتم تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب، في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني، بصحبة عددًا من النجمات أبرزهن يسرا، صفية العمري، إلهام شاهين، ليلى علوي.