ضبط صاحب مخزن بحوزته 5 أطنان و250 كيلو أرز شعير بكفر الشيخ بغرض الاحتكار

ضبطت حملة بجهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين الحامول في محافظة كفر الشيخ، صاحب مخزن أرز بحوزته كميات كبيرة من أرز الشعير بغرض احتكارها، وبيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكان المهندس ياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول، قد شكَّل حملة بجهاز الرقابة التموينية بالإدارة للمرور على الأسواق، ومخازن، ومضارب الأرز، في نطاق مركز ومدينة الحامول، لضبط المخالفين من محتكري الأرز الشعير، وذلك في إطار توجيهات المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن أرز شعير، ويُقيم بإحدي القري التابعة لمركز الحامول، وبحوزته 5 أطنان و250 كيلو أرز شعير، بغرض احتكارها، والتربح، والكسب غير المشروع من خلال بيع تلك الكمية بسعر أعلى في السوق السوداء، فيما جرى التحفظ على تلك الكمية تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 15398 لسنة 2022م جنح مركز شرطة الحامول، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.