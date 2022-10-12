مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار بأسيوط

لقى شاب مجهول الهوية مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديدية خلف عمارات الأزهر التابعة لحي شرق أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة عمارات الأزهر دائرة القسم.

جثة مجهولة الهوية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب مجهولة الهوية على شريط السكة الحديد بعدما صدمه قطار بالمنطقة الواقعة خلف عمارات الأزهر وهي منطقة غير مخصصة للعبور.

حُرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار سلم منزل

وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم من بينهم طفلان، نتيجة انهيار سلم منزل بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتشكيل لجنة من مركز ومدينة أسيوط لمعاينة المنزل ومعرفة صلاحيته خوفا على أرواح المواطنين.