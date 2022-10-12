5 قرارات عاجلة من «صيادلة الإسكندرية» في واقعة الطفلتين إيمان وسجدة

لا تزال قصة الطفلتين إيمان وسجدة اللتين تُوفيتا بسبب حقنة مضاد حيوي في الإسكندرية، تخيم على الحديث المجتمعي، وهو الأمر الذي تباشر فيه النيابة العامة تحقيقها لمعرفة سبب الوفاة ومحاسبة المخطئ، إلا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك فحسب بل هناك تحركات أخرى من نقابة صيادلة الإسكندرية مع الأمر خلال الأيام الماضية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 5 إجراءات عاجلة اتخذتها نقابة صيادلة الإسكندرية، تجاه قضية طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد أُنسى الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية.

طلب إحاطة ومتابعة مع الأطراف المعنية في قضية طفلتي الإسكندرية

- طالبت النقابة بضرورة إجراء طلب إحاطة عاجل بشأن وفاة إيمان وسجدة، وهو الأمر الذي قامت به الدكتورة سارة النحاس، نائبة الإسكندرية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استجابة لطلب النقابة والتقدم بطلبات إحاطة داخل المجلس لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن «غياب الأطراف المعنية في وفاة ابنتينا إيمان وسجدة وتجاهل الجهات المسؤولة وتوضيح أوجه القصور ابتداء من الشركة المنتجة والشركة الموزعة والطبيب المعالج فضلا عن دور المستشفى والإسعافات الطبية».

- تتابع النقابة عن كثب مع كل الأطراف المعنية والنواب، قائلين: «نحن نأبى إلا أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها كاملة، كما نؤكد على أن الصيدلى هو أحد وأهم أضلاع المنظومة الصحية وخط الدفاع الأول عن المريض المصري وأول من يلجأ إليه المريض ويقف الصيدلي معه جنبا إلى جنب دون أجر في معظم الأحيان».

فتح تحقيق وطلب تقنين الحقن في الصيدليات

- فتحت النقابة تحقيقا رسميا فى الواقعة بلجنة التحقيقات وبحضور عضو النيابة الإدارية للوقوف على الثوابت بشكل قانوني وعلمي ورفعها للنيابة العامة في التحقيقات الجارية، ولاستجلاء الحقيقة كاملة.

- أكدت النقابة أنها تبحث عن الحقيقة كاملة كي يتحمل أي مخطئ مسؤولية خطأه داخل منظومة العلاج بدءاً من شركة الإنتاج ثم شركة التوزيع إلى الطبيب المعالج ثم الصيدلية، وأخيرًا المستشفى إن لزم الأمر دون استباق للقرارات ضد أى طرف.

- التنسيق مع الجهات الرسمية لتقنين إعطاء الحقن بعد توقف عدد كبير من الصيدليات عن إعطائها.