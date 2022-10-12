عطل يضرب فيسبوك بالكامل ويقلل عدد المتابعين لـ9 آلاف.. «حتى حساب مارك زوكربرج»

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حاليًا عطلا مفاجئا تسبب في انخفاض أعداد المتابعين للحسابات بشكل كبير، وفقد الآلاف من مستخدمي الموقع أعداد ضخمة من متابعيهم بشكل غير مفهوم.

وانخفض حساب مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرج، نفسه، من 119 مليون متابع، باعتباره أعلى الحسابات في العالم، ليصبح 9980 متابعا، في مفاجأة مدوية ودليل صارخ على وجود عطل ما أصاب أشهر موقع تواصل اجتماعي في العالم.

أحد النشطاء: شقى عمري يا مارك بلاش هزار تقيل

وقالت لمياء الباجوري، إحدى نشطاء فيسبوك، لـ «الوطن»، إن عدد متابعيها كان 64 ألفا وتفاجئت بوصولهم لـ9 آلاف متابع فقط، بشكل غير مفهوم، بينما سخر أحمد عليوة الكراني، أحد نُشطاء فيسبوك والمتخصص في الحكاوي التاريخية، من انخفاض عدد متابعيه قائلًا في منشور له: «شقى عمري يا مارك بلاش هزار تقيل».

لم يصدر موقع فيسبوك أي بيان حتى الآن

ولم يصدر موقع فيسبوك أي بيان حتى الآن بخصوص هذا العطل المفاجئ الذي يشتكي منه الجميع، بانخفاض أعداد متابعيهم.