الانتهاء من تطوير سقالة «خليج نعمة» والممشى السياحي قبل مؤتمر المناخ (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنَّ سقالة خليج نعمة والممشى السياحي من أقدم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنَّ منطقة خليج نعمة أحد أهم المعالم السياحية التي يقصدها السياح في كل زيارة للمدينة.

أضاف محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ منطقة نعمة تضم اقدم سقالة في شرم الشيخ والتي تنطلق منها الرحلات البحرية، إضافة إلى مجموعة من البازارات والمولات التجارية التي تقدم خدمات للسياح والوافدين إلى المدينة.

تطوير خليج نعمة

أكّد محافظ جنوب سيناء أنَّه في إطار الاستعداد لقمة المناخ التي ستنطلق نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف مشارك، جرى الانتهاء من أعمال تطوير خليج نعمة بشرم الشيخ، وتمّ إعادة إنشاء الممشى السياحي لنعمة بطول 3 كيلومترات، وتطوير واجهة المحال والبازارات باستخدام الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ.

وقال «فودة» إنَّه جرى تطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالممشى وشبكات الكهرباء، وتغيير الأرضيات مع تخصيص مكان لذوي الهمم، مع الحفاظ على الطابع السياحي الموجود.

سقالة خليج نعمة

قال «فودة» إنَّ المارينا الموجودة في منطقة خليج نعمة واحدة من أقدم السقالات في شرم الشيخ، إذ تنطلق منها الرحلات البحرية لليخوت لممارسة رياضة الغوص والسنور كلينج، ومشاهدة الشعاب المرجانية وكنوز شرم الشيخ البحرية.

وتابع أنَّ سقالة خليج نعمة جرى الانتهاء من تطويرها، إذ يبلغ طولها 500 متر وتكفي لربط 10 يخوت سياحية مرة واحدة، كما جرى إقامة مظلات بالمنطقة للسياح ورفع كفاءة المنطقة بالكامل المخصصة لانتظار السياح، إلي جانب تطوير مراكز الغوص بالمنطقة والتي أصبحت صديقة للبيئة.