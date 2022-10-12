مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لموظفي الدولة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، في كتاب دوري نهاية الشهر الماضي، لتكون على مدار 5 أيام، تتضمن تقسيم عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على يومين، بمعدل 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة في اليوم الواحد، وحدد الكتاب الدوري ثلاثة أيام أخرى لصرف المرتبات لجميع الموظفين بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

وذكرت وزارة المالية أنها حددت مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، لتبدأ من يوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر الحالي، للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية، على أن يستمر صرفها لليوم الثاني على التوالي 25 أكتوبر.

ووفقًا للكتاب الدوري الذي حدد مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، خصصت وزارة المالية ثلاثة أيام أخرى، لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، لمن لم يستطيع الصرف خلال اليومين المحددين، لتصرف المرتبات لكافة الموظفين بالدولة أيام الأربعاء 26 أكتوبر، والخميس27 أكتوبر، والأحد 30 أكتوبر الجاري.

وأهابت وزارة المالية، بكافة الجهات العاملة بالجهاز الإداري للدولة، بإخبار الموظفين بمواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، اتساقًا مع الجهود التي تبذلها الدولة، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالبت الوزارة العاملين في الجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، ومراعاة للإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.