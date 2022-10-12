أستاذ زراعة: تغيرات المناخ تؤثر على المحاصيل.. وعلى المواطنين التصدي لها

قال الدكتور محمد حمام الدقيشي، عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة أسيوط، إنّ التغيرات المناخية ستؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية، التي تعتمد في نموها على درجات الحرارة، ما جعلها تنقسم إلى محاصيل شتوية وأخرى صيفية، ضاربا المثل بـ«الطماطم»، التي تحتاج في بداية النمو إلى درجة حرارة منخفضة، ثم حرارة أحلى بنحو 5 درجات، ثم حرارة مرتفعة للازدهار والتصبّغ، ما يصعب تحقيقه الآن بسبب التغيرات المناخية.

وأوضح عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة أسيوط، في حوار مع الدكتورة نجلاء بيومي، ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة القناة الثانية المصرية، أنّ التغيرات المناخية قضية خطيرة، تلقي بظلالها على العالم أجمع، ما يفسر الخوف والرعب الذي يسيطر على العالم الآن، متابعا أنّ مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، سيناقش قضايا المناخ بحضور دولي.

تخوف عالمي من آثار التغيرات المناخية

وأضاف الدقيشي، أنّ الخوف والقلق المسيطر على العالم من التغيرات المناخية يرجع للخوف من زيادة درجة حرارة الأرض، والآثار الخطيرة المترتبة على ذلك بالقطاعات كافة، وبينها القطاع الزراعي بمجالي الثروة الحيوانية والنباتية، التي تنقسم إلى محاصيل حقلية وأخرى بستانية.

دور المواطنين في التصدي للتغيرات المناخية

وشدد الدقيشي على أهمية دور المواطنين في الحد من التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية، بزيادة وعيهم بأنّ سلوكهم الفردي الذي يعتقدون في عدم أهميته، له تأثيرات بالغة الضرر على البيئة، فالمزارعين يمكنهم التخلص من قش الأرز بطرق آمنة وصديقة للبيئة، تجنبًا لزيادة الانبعاثات الناجمة عن حرقه، ويمكن للمواطنين إحلال السيارات الحديثة بدلًا من القديمة التي تساهم بزيادة الانبعاثات، ويمكنهم التخلص من القمامة الملقاة في الشوارع بصورة آمنة بعيدًا عن حرقها.