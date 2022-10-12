«المجتمعات العمرانية»: إتاحة قطع أراضٍ سكنية للحجز الفوري بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها في المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

ضبط السوق العقارية وتوفير قطع الأراضي للمواطنين

وأوضح وزير الإسكان، أنّ قرار مجلس إدارة الهيئة يأتي انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وأشار الوزير، إلى أنّ موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقرت عدة شروط عامة، وتشمل «عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي»، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ (كحد أقصى) للمتقدم (الزوج / الزوجة) لقطع الأراضي الأكثر تميزا، شرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم، كما يُسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وذلك بقطع الأراضي الأكثر تميزا.

طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنّ إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، ومنها ما يلي: «سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنا البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح.

وتتلقى الهيئة طلبات الحجز بدءا من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين، على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، مع إرفاق «إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحدد ببيان الطرح، ومظروف مالي مغلق يتضمن (عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر من الإخطار بالتخصيص لقطع الأراضي المتوسطة والمميزة)».

وتتولى الهيئة دراسة وتحديد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة أرض، والتخصيص للمتقدمين وذلك قبيل الطرح التالي لقطع الأراضي، وسيتم العمل بتلك الآلية لحين إعداد آلية للطرح الدائم، والتخصيص إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.