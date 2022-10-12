دفن جثمان طفل لفظ أنفاسه أسفل عجلات سيارة في طنطا

قررت نيابة طنطا، التصريح بدفن جثمان طفل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف وارتجاح في المخ، بعد تعرضه لحادث سير سيارة خلال عبوره شارع بمنطقة العجيزي أول طنطا.

ندب الطب الشرعي

كانت النيابة العامة طالبت بسرعة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، إذ تبين أن الوفاة نتيجة تعرض الطفل إلى حادث سير أصيب خلاله بنزيف وارتجاح في المخ، وكسور وكدمات متفرقة في الجسد، كما طالب بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، والتحقيق مع المتهم والتحفظ على السيارة.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول الطفل معاء طارق، تلميذ في الصف الأول الإعدادي، ومقيم بمنطقة العجيزي أول طنطا، مصابا بنزيف في المخ وكسور وكدمات متفرقة في الجسد، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن الوفاة نتيجة تعرض الطفل إلى حادث سير خلال عبوره أحد الشوارع في منطقة العجيزي، دائرة قسم أول طنطا، إذ صدمته سيارة مسرعة تصادف مرورها خلال عبوره الطريق، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

جرى ضبط السائق والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها