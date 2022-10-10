مصرع فتاة صدمها قطار وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالشرقية

لقيت فتاة مصرعها بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بالقرب من قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق.

قطار يصدم فتاة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بمصرع فتاة، 20 عاما، ومقيمة بمركز أولاد صقر، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد ناحية مزلقان بقرية شيبة التابعة لدائرة المركز.

ونُقلت الفتاة إلى المستشفى، وتم التحفظ عليها بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حادث تصادم

كما شهد طريق «القنايات - ديرب نجم» حادث تصادم بين تروسكيل وسيارة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وكسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى القنايات المركزي.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تصادم سيارة وتروسيكل بطريق «القنايات - ديرب نجم»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وكسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.