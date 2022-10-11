إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالفيوم بسبب السرعة الزائدة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم تنوعت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب دراجة نارية في قرية تونس السياحية بنطاق مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وهرع الجميع لمساعدة المصابين، واتصلوا بالإسعاف فور رؤية إصاباتهم، والتأكد من وجود جروح وكسور تستدعي نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد عمر عبد المنعم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية في قرية تونس السياحية بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق تحت إشراف المقدم عبد الله عثمان رئيس المباحث، إلى مكان الحادث في وسط قرية تونس السياحية، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات، إثر انقلابهم بالدراجة النارية، أثناء مرورهم أعلى مطب صناعي بسرعة زائدة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة، لتحديد مدى إصابة كل منهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.