نائب رئيس جامعة عين شمس يوجّه بسرعة تسجيل بيانات الطلاب المستحقين للتكافل

وجّه الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الكليات، بالتواصل مع إدارة التكافل المركزية لتوثيق بيانات الطلاب المستجدين المستحقين للتكافل للانتهاء من قيد الطلاب في كلياتهم، والاطمئنان على انتظامهم في الدراسة، موضحا أنّ هناك أكثر من 40 ألف طالب وطالبة استفادوا من برامج التكافل الاجتماعي خلال العام الجامعي الماضي بتكلفة 19.5 مليون جنيه.

جاء ذلك، خلال رئاسته الجلسة الثانية لقطاع شؤون التعليم والطلاب للعام الجامعي 2022 - 2023، بحضور وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب والسادة أعضاء اللجنة الدائمة، حيث رحب في بداية الجلسة، بالدكتور حسام الدين مصطفى علي فهيم، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، لانضمامه لعضوية مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب، كما كرّم الدكتور محمد شاهين، وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب، لما بذله من جهود وإسهامات مثمرة في أعمال تطوير مطبعة الجامعة خلال فترة عضويته للجنة الإشراف على أعمال المطبعة.

ضرورة إجراء بحوث اجتماعية للطلاب

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أهمية إجراء بحوث اجتماعية دقيقة، وتقسيم الطلاب إلى شرائح وفقا للحالة الاجتماعية والدخل الشهري لأسرهم، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

مشاركة 2000 الطلاب في مختلف الأنشطة الصديقة للبيئة

واستعرض سعود، تقريرا مفصلا عن فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى والتي انطلقت منذ بدء العام الدراسي في الأول من أكتوبر الحالي، وارتكزت على ترسيخ ثقافة التحول الرقمي ومواجهة التغيرات المناخية بمشاركة 2000 طالب وطالبة في مختلف الأنشطة الصديقة للبيئة.

الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر

كما استعرض الفعاليات التي نظمتها وشاركت فيها الجامعة ممثلة في قطاع التعليم والطلاب وطلاب جامعة عين شمس، إحياء واحتفاء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، لافتا إلى أنّ الفعاليات التي تمت هذا العام اتسمت بالتميز الشديد، الذي عكس وعي الشباب الجامعي وتقديره لما قدمه الأجداد والآباء من تضحيات وبطولات سيظل يذكرها التاريخ بأحرف من ذهب، كما أكدت ما يتسم به طلبة وطالبات الجامعة من ولاء وانتماء وحب كبير لهذا الوطن العظيم.

وخلال جلسة مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب، استمع سعود إلى تقرير من الدكتور أحمد خفاجي، المشرف على كلية الطب البيطري، والدكتورة هبة شاهين، المشرف على كلية الإعلام، بشأن سير وانتظام الدراسة بالكليتين في عامهما الدراسي الأول، مشيدا بجهود إدارة تطوير التعليم بالجامعة في رفع المقررات الأكاديمية والتفاعلية للكليات الوليدة من خلال منصة ASU 2 learn.

يذكر أنّ جلسة مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب عُقدت بقاعة الاجتماعات المُلحقة بالمدينة الجامعية طلبة بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وأشاد أعضاء المجلس بإمكانيات القاعة التي تستخدم لعقد مناقشات الرسائل العلمية والندوات لمختلف كليات الجامعة، مؤكدين أنّ القاعة تعد إضافة مميزة لإمكانات الجامعة.