جامعة عين شمس تكثف جهود التحول الأخضر بإلغاء الورق واستخدام الطاقة الشمسية

قالت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إنّ الجامعة بدأت خطوات التحول نحو الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية منذ 2019 بتوجيه كل الاستراتيجيات العامة للتكيف مع التغيرات المناخية، ومحاورها الخاصة بالمناهج إلى جانب مقررات خاصة بزيادة الوعي والتغيرات المناخية.

الجامعة تضم برامج موجهة نحو قضايا التغيرات المناخية

وأضافت «غادة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم تدريس مقرر التغيرات المناخية الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الموافقة النهائية عليه، موضحة أن المقرر سيتم تعميمه على جميع الكليات، مؤكدة أن الجامعة تضم برامج موجهة نحو قضايا التغيرات المناخية: «نحن أول جامعة في مصر تحتضن كلية متخصصة في الدراسات البيئية».

«غادة»: لدينا وحدة التحول للأخضر لإعادة تدوير الورق

وأضافت الدكتورة غادة فاروق: «نسعى لأن تكون جامعة عين شمس بلا أوراق نهائيا»، موضحة أن الجامعة لديها نظام لتقليل استهلاك الورق ووحدة التحول للأخضر لعمل إعادة تدوير للأوراق ومن ضمنها أوراق الامتحانات وكل هذه الجهود سترشد استهلاك الورق.

وأشارت إلى أن الجامعة حققت معدلات كبيرة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتم تغيير مصابيح إحدى الكليات للعمل بالطاقة الشمسية ما حقق نتائج جيدة بتقليل التكلفة من 600 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للكهرباء، وبصدد دراسة المشروع وتعميمه على كل الكليات.

سلسلة من الفعاليات التوعوية

يذكر أن جامعة عين شمس، أعلنت عن تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية بداية من انطلاق العام الدراسي الجديد تحت عنوان «التغيرات المناخية والبصمة الكربونية وجهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء»، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة في إطار جهود الدولة لدعم قاطرة التنمية المستدامة واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 المعروف أيضًا باسم COP27.