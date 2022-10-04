جامعة عين شمس تنظم لقاء طلابيا لدعم مبادرة «حياة كريمة»

نظمت جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لقاء طلابيا لمناقشة دور الجامعات البارز في دعم مبادرة حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي، واستنادا إلى دور الجامعات البارز في دعم المبادرة خلال الفترة الماضية بالمجالات الصحية والبيئية والاجتماعية وأهمية الحوار والنقاش مع الشباب الجامعي، والتأكيد على أهمية زيادة مشاركة الجامعات في دعم مبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

الشعب المصري له تاريخ طويل في التطوع

وأشار الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للانشطة الطلابية الى دور الطالب الجامعي في المشاركة المجتمعية والتطوع، موضحا أن الشعب المصري له تاريخ طويل في التطوع من المقاومة الشعبية على مر أجيال فهو شعب مسئول بطبعة وعلي الطالب الجامعي ان يسدد دينة للدولة والمجتمع من خلال مشاركته في قضايا الدوله المجتمعية.

وألقى إيهاب سعيد منسق عام محافظة القاهرة بمؤسسة حياة كريمة نبذة عن تاريخ المؤسسة وبدايتها ودعم عبد الفتاح السيسي التي تطمح للنهوض بالمستوى الفكري والتعليمية والصحي للأجيال القادمة ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية بالعودة للهوية المصرية الأصيلة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتحدث عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية وكيفية الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة إلى جانب توفير فرص عمل لدعم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ، كما تهدف الى اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم وتنظيم صفوف المجتمع المدني و الاستثمار في تنمية الإنسان المصري وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

حياة كريمة قدمت التدريب لأكثر من 1000 أسرة

وأكدت يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية بمؤسسة حياة كريمة على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال تقديم الكثير من الدورات التدريبية ودورات التثقيف والتوعية على كافة المستويات والأصعدة لتأهيلها لإدارة مشروع متناهي الصغر، مضيفة أن المبادرة تهتم بالتوعية والتثقيف للمواطن المصري وخلق فرص عمل لتمكينه اقتصاديا.

وأوضحت أن حياة كريمة قدمت التدريب لأكثر من 1000 أسرة، في فترة زمنية بسيطة، بمشروعات منح كاملة للفئات المستهدفة، والحد الأقصى للمشروع، يصل إلى 40 ألف جنيه، وهو منحة كاملة في مختلف المجالات التي تتضمن تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والمشاغل والمحال التجارية والأكشاك ومراكب الصيد، وغيرها من المشروعات، التي تم إدراجها في حياة كريمة مؤخرا.

وأشارت إلى أن حياة كريمة تتابع الأسرة بعد منحها المشروع، وتتابعها في حالة التعثر، وتتدخل بشكل مباشر، ووصلت نسبة النجاح إلى 95%، والمشكلات والتعثر كان بسيطا جدا، وناتج عن كورونا، والأزمة العالمية في الاقتصاد، ويتم التغلب عليها، متابعة «لا نعطي المحتاج أموالا، لكن نوفر له كل الأدوات الخاصة بمشروعه، مهما كان، ومشروعات رأس الماشية، نوفر لصاحبها غذاء رأس الماشية، والتحصينات والعلاج».

وأشار الدكتور محمد سعد عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة إلى دور وحدة الرصد الميداني والتحليل والمتابعة ودور الوحدة الطبية في المؤسسة والتي من خلالها يتم توجيه القوافل الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجا إلى جانب حملات التوعية والدعم الاجتماعي الإنساني.