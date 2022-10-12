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2 مليون 600 ألف مستفيد من بطاقة التموين والخبز في كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد ومصطفى عنز
10:24 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

كشف عماد حبيب وكيل وزارة التموين، بمحافظة كفر الشيخ، أن الدولة المصرية توفر نحو 2 مليون و600 بطاقة تموينية في المحافظة؛ لصرف المقررات التموينية للمستفيدين من السلع المتنوعة لدى محلات البقالة التموينية، وكذلك صرف الخبز البلدي المدعم والمنتشرة في كافة ربوع المحافظة.

رقابة تموينية على المخابز

وأوضح «حبيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرقابة التموينية على متابعة السلع الغذائية والمنتجات داخل الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، أمر هام نقوم به بشكل دوري لضمان حماية المستهلك من أي غش تجاري أو تلاعب، وكذلك في البيع خارج التعريفة المقررة للبيع.

ضبط المخالفين سواء في بيع اللحوم والأسماك

وأضاف وكيل التموين، أنه يوجد عدد من اللجان التموينية المشكلة من مفتشى التموين، بالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين؛ لضبط المخالفين سواء في بيع اللحوم والأسماك المملحة منتهية الصلاحية والمخالفات بمزاولة نشاط دون ترخيص سواء لمصانع بير السلم أو لصناعة الأجبان والحلويات مجهولة المصدر.

الجدير بالذكر أن عدد سكان محافظة كفر الشيخ قد بلغ نحو 3 ملايين و900 ألف نسمة حتي منتصف العام الجاري 2022.

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