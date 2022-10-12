سقوط طالب من أعلى منزله بإيتاي البارود في البحيرة.. تعرض لكسر بالعمود الفقري

أصيب طالب إصابات بالغة إثر سقوطه من أعلى منزله بغرب مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار يفيد سقوط طالب من أعلى منزله

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد سقوط طالب من أعلى منزله؛ مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة إثرها إلى مستشفى إيتاي العام لتلقي العلاج.

إصابة الطالب بكسر في العمود الفقري

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «محمد عاصم محمد»، 14 سنة، طالب، مقيم إيتاي البارود مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في العمود الفقري ونزيف على المخ، وجار عمل الفحوصات الطبية وتقديم الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى إيتاي البارود العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

في سياق آخر، شهد مركز إيتاي البارود اليوم الأربعاء، إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، ونقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة