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مصرع طالب دهسا أسفل عجلات القطار بكفر الدوار في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
08:49 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالبحيرة-أرشيفية

مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالبحيرة-أرشيفية

لقى طالب مصرعه قبل قليل، دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة السكة الحديد بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد مصرع طفل دهسَا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة مصطفى أحمد بشير الصافي، 16 سنة، مقيم كفر الدوار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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بقلم إحسان شعبان