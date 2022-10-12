وحدة سكنية صديقة للبيئة.. ابتكارات طلاب جامعة «MSA» تحقق التحول الأخضر

حصل عدد من طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «msa» على براءة اختراع وحدة سكنية منخفضة التكاليف صديقة للبيئة، وجوائز لابتكارات «مسار إدارة المياه»، ومشروع نظام مراقبة الجودة الداخلي تحت مسار «تمكين المجتمعات»، وغيرها من المشروعات التي تخدم استراتيجة الدولة المصرية في التحول للأخضر.

مواكبة استراتيجية مصر للاستدامة

وقالت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa، إنّ الجامعة لديها خطة لمواكبة استراتيجية مصر للاستدامة، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2015، وتنفذ عن طريق أنشطة مركز التميز العلمي وريادة الأعمال ومركز الأرض بالجامعة.

ولفتت إلى أن التعاون المثمر والفعال مع عدد من الوزارات وجهات المجتمع المدني في مشروعات البحث العلمي التطبيقي، يهدف إلى حل المشكلات البيئية والمجتمعية والتصدي لظاهرة التغير المناخي.

100 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول

وفاز فريق «سكارب» بالمركز الأول، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه عن مشروع تحت مسار «إدارة المياه» في مسابقة Climathon 2022، المنظم من قبل جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والمشروع عبارة عن نموذج مبدئي لوحدة توليد مياه من الهواء، وتعمل هذه الوحدة على تحويل رطوبة الهواء إلى ماء مكثف عن طريق دائرة تبريد رئيسية.

ويتميز مشروع الوحدة السكنية منخفضة التكاليف صديقة للبيئة، باستخدام مواد ونظم بديلة في كل الحوائط والأسقف والفتحات تقلل التكلفة ومصنع من مواد ذات محتوى كربوني عال، والأسمنت والطوب الطفلي المحروق، بالإضافة إلى إدخال حرفة الجريد بصورة مبتكرة تقلل من الخشب الذي يضر بالبيئة حال استيراده.

وفاز فريق «عقول مصر المستدامة» بالمركز الثاني عن مشروع نظام مراقبة الجودة الداخلي، تحت مسار «تمكين المجتمعات».

جهاز لقياس انبعاثات الاحتباس الحراري

ويستهدف المشروع مراقبة انبعاثات الاحتباس الحراري، وزيادة الوعي بأهمية البصمة الكربونية من خلال جهاز إلكتروني لقياس الانبعاثات، وجودة الهواء في مصر، وموقع لتسجيل قراءات الجهاز وحساب البصمة الكربونية، للحد من زيادة درجة الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية، وهو يتماشى مع جدول أعمال مؤتمر المناخ COP27.