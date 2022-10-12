الطقس غائم نسبيا في البحيرة.. واحتمال سقوط الأمطار بنسبة 20%

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء في البحيرة، معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، على كافة أنحاء المحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس المحافظة غانم جزئيًا على كافة الأنحاء بمدن ومراكز محافظة البحيرة، لافتة إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة نسبة حدوثها 20% تقريبًا.

حالة البحر المتوسط في شواطئ ادكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، بشواطئ مدينة ادكو بالبحيرة خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه ( 7 : 1.75 ) متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة، اليوم، العظمى 28 درجة مئوية، وبلغت الصغري الصغرى 21 درجة مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح لاسيما على المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية».

استعدادات البحيرة لفصل الشتاء

واستعدت محافظة البحيرة لاستقبال موسم الشتاء، ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة صيانه أعمدة الإنارة، وتطهير بالوعات الصرف الصحي، والتأكيد على تثبيت اللوحات المعدنية في الميدان، تجنبًا لوقوع الحوادث.