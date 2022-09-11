طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع في الحرارة وشبورة مائية على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في البحيرة، اليوم، درجتين مئويتين، عما سجلته أمس، إذ تبلغ العظمى 33 درجة، وسط تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في مدن ومراكز المحافظة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطبٌ ليلا، على الأنحاء كافة.

تكون الشبورة المائية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانٍ صدر عنها، أنّه مع تكون شبورة المائية الخفيفة صباحاً تشهد المحافظة نشاطًا للرياح أحياناً، ما يُقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلًا.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى 1.75 متر

ويشير خبراء الهيئة إلى أنّ حالة البحر المتوسط، في مدينة إدكو من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، مع هبوب رياحٍ شمالية غربية.

وتشهد شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إقبالًا كبيرًا من المصطافين على مدار اليوم، ووجّهت الجهات المعنية بتوفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

كما تعمل العيادات الطبية على إجراء الفحوصات والإسعافات الأولية للمصطافين، في حال تعرض أحدهما للغرق.