محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير منطقة شباب المدينة بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، التي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها الحي للمرة الأولى من نوعها.

إضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية

وأوضح «الغضبان»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أعمال التطوير بمنطقة شباب الخريجين تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال زيادة المسطحات الخضراء، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف، وأعمال تركيب بلاط إنترلوك، ودهان واجهات العمارات السكنية.

خطة زمنية للتطوير

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا إلى أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا.

وأشار إلى أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.