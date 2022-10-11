انخفاض أسعار السمك اليوم في أسواق بورسعيد.. كيلو الجمبري بـ90 جنيهًا

شهدت أسعار السمك في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في بعض الأنواع وارتفاعًا في أخرى، حسب العرض والطلب في مختلف الأسواق التجارية بالمحافظة.

أسعار السمك عرض وطلب

وقال محسن فؤاد تاجر أسماك بالسوق الجديد، إن أسعار الأسماك اليوم هي عرض وطلب ومع قلة المعروض يزيد السعر مثل السيبيا أو «السبيط» إلى 160 جنيهًا؛ لأنها في غير موسمها، كما أن الجمبري الأبيض وصل سعره إلى 90 جنيهًا.

وأشار التاجر، إلى أنه من المنتظر أن تشهد هذه الأنواع انخفاضًا مع دخول موسم الشتاء منها البربونى والكابوريا، بعكس الشبار أو البلطي عشق أهالي بورسعيد فأسعاره منخفضة الآن؛ لأنه ليس في موسم التبويض «البطارخ» ويزيد سعره في شهور الربيع.

أسعار السمك في سوق العرب

وجاءت أسعار السمك، اليوم الثلاثاء، في سوق العرب، على النحو التالي:

سعر شخرم قنال يتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سعر شبار أبيض من20 إلى 40 جنيهًا حسب الحجم.

سعر كابوريا ذكورة 50 جنيهًا.

سعر كابوريا انثى 80 جنيهًا.

سعر شبار أخضر 50 إلى 70 جنيهًا.

سعر البوري يبدأ من 60 إلى 100 جنيه.

دنيس بعدد 4 أسماك بـ 150 جنيهًا للكيلو.

سعر دنيس بلدي 100 جنيه.

سعر سهيلي 140 إلى 160جنيهًا للكيلو.

سعر بربوني بلدي 120جينهًا.

سعر سيبيا بلدي 160 جينهًا.

سعر سيوف بلدي 100جينه.

سعر لوت 70 و 80 جينهًا.

سعر جمبري أحمر 120 جينهًا.

سعر جمبري قزاز 140جينهًا.

سعر جمبري أبيض 90 جينهًا.

سعر الفسيخ 120 جينهًا.