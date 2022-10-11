إصابة طفل سقط من الطابق الثالث في بورسعيد.. «كان بيركب دش»

أصيب طفل مساء اليوم إثر سقوطه من «بلكونة» منزله بالدور الثالث أثناء قيامه بتركيب «طبق - دِش» في قرية أم خلف جنوب بورسعيد.

نقل الطفل إلى مستشفى الزهور

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد وليد محمود السيد، 12 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج.

اختل توزانه وسقط من الطابق الثالث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الطفل كان يقوم بتركيب «طبق ستالايت» من «بلكونة» منزله فاختل توازنه وسقط من الدور الثالث، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الزهور.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.