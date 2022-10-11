إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة بجوار بحيرة المنزلة في بورسعيد

أصيب شاب وطفل مساء اليوم في تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة، بسبب السرعة الزائدة، عند سور بحيرة المنزلة بحي الزهور في بورسعيد، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى الزهور

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف، وهما السيد متولي السيد، 20 سنة، وعبدالله عبد الرحمن، 15 سنة، مصابان باشتباه مابعد الارتجاج إثر تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها مع سيارة أجرة أمام سور بحيرة المنزلة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع شرطة الزهور، أن التصادم نتج بسبب السرعة الزائدة من الجانبين.

رفع آثار الحادث من نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم رفع الدراجة البخارية والسيارة الأجرة من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهما داخل إدارة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.