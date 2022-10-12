ضبط 146 طن أرز شعير داخل مخزنين دون ترخيص في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 146 طن أرز شعير داخل مخزنين لتجارة الحبوب والغلال دون ترخيص بمركزي الرياض وبيلا، محظور تداوله خارج المنظومة بقصد حجبه عن التوريد.

تفاصيل ضبط المخزنين

وكانت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة الرائد أحمد بسيوني، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط مالك مخزنين لتجارة الحبوب والغلال «بدون ترخيص» بمركزي الرياض وبيلا، لتخزين الأول 100 طن أرز شعير، والثاني لتخزين 46 طن أرز شعير، محظور تداوله خارج المنظومة، بقصد حجبه عن التوريد، للاتجار به في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى التحفظ علي الكميات المضبوطة، وحرر رجال مباحث التموين المحضرين 13842 لسنة 2022 جنح مركز الرياض، 8020 لسنة 2022 جنح مركز بيلا، وأُخطرت جهات التحقيق.

توريد 15 ألف طن من محصول الأرز

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في بيان لها، توريد 15 ألفًا و728 طنًا من محصول الأرز منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.