مقتل 20 عنصرا من حركة الشباب في هجوم على قاعدة عسكرية بالصومال

أعلن الجيش الصومالي، قبل قليل، مقتل 20 عنصرا من حركة الشباب في هجوم على قاعدة عسكرية وسط البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصومالية، مقتل 90 من عناصر حركة الشباب في عملية نفذها الجيش بمحافظة هيران وسط البلاد، وفق لما ذكره التلفزيون الصومالي الرسمي.

مقتل قيادي بارز في حركة الشباب

وذكر التلفزيون الصومالي، أن العملية العسكرية جرت في منطقة «جيعيبو» التابعة لمدينة بولي بوردي.

ويشار إلى أن الجيش الصومالي قتل 14 عنصراً من حركة الشباب نهاية الأسبوع الماضي، بينهم قيادي بارز في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى في جنوب البلاد.