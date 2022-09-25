الجيش الصومالي يستعيد عدة مناطق بمحافظة باي من سيطرة حركة الشباب

استعاد الجيش الصومالي عدة مناطق تابعة لمحافظة باي، من سيطرة حركة الشباب المتطرفة، حسب وسائل إعلام صومالية، أشارت إلى نجاح القوات الحكومية بالتعاون مع السكان المحليين، في تحرير المدنيين من قبضة الميليشيا الإرهابية.

الجيش الصومالي يسيطر على عدد من المدن

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن الجيش الصومالي نجح في السيطرة على مناطق بايلي، وعليو، دويو، وحوا طايسيلي، وبورمي، وكرنوي، وداودو، مؤكدة تكبد الميليشيا خسائر فادحة في العمليات، بالإضافة لتنفيذ عملية عسكرية في المناطق الواقعة بين بيردالي وقنسحطيري.

طرد مقاتلي حركة الشباب من بوكو

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصومالي استعادة السيطرة على بلدة بوكو الصغيرة في منطقة هيران، وسط البلاد، من مقاتلي حركة الشباب، بمساعدة ميليشيات محلية.

وأفاد التلفزيون الوطني الصومالي (SNTV) بأن قائد الجيش، العميد أوداوا يوسف، زار قرية ياسومان في منطقة هيران، التي تحدث حاكمها، علي جيتي عثمان ،إلى إذاعة صوت أمريكا عبر الهاتف، موضحا أن بوكو كانت معقلًا لحركة الشباب.

وأشار حاكم المنطقة إلى استخدام الميليشيا بلدة بوكو قاعدة لما يسمى محكمة الظل، والتي استخدمتها في ابتزاز الأموال من السكان المحليين، مضيفا في كلمة للشعب الصومالي إن مقاتلي الشباب جبناء، ولا يستطيعون منافسة الجيش.