محاكمة المتهم بقتل «طفل طاروط» في الشرقية اليوم.. «وحيد أمه»

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل قرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق، بعدما استدرجه وتعدى عليه بالضرب المبرح، ثم ألقى به في إحدى الترع للتخلص منه.

تنظر المحكمة الجلسة برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

ترجع أحداث الواقعة لشهر يونيو الماضي من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول جثة الطفل «أحمد يوسف» البالغ من العمر 10 سنوات ومقيم رفقة أسرته بعد وفاة والده بقرية طاروط بنطاق مركز الزقازيق.

تقرير الطب الشرعي يؤكد شبهة جنائية

وبعدما تحرر المحضر اللازم، واتخذت رجال المباحث إجراءاتها القانونية، وأفادت التحريات حينها إلى أن الطفل لقي مصرعه نتيجة حادث غرق بمياه ترعة طاروط، وبعد الفحص تبين أن الطفل متوفى ويوجد شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت النيابة طالبت بتقرير الطب الشرعي بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة والتحقق من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

الطفل الضحية وحيد أسرته ويتيم

وقال أهالي قرية طاروط، إن الطفل الولد الوحيد لأسرته كما أنه يتيم الأب ووثقت الكاميرات في يوم اختفاء الطفل أن شابا مقيم كفر جمعة بناحية طاروط اصطحب الطفل على دراجته الهوائية لاطراف القرية قرب ترعة طاروط، واعتدى عليه وضربه حتى فارق الحياة ثم ألقاه بمياه الترعة. ونظرت المحكمة أولى جلساتها الأسبوع الماضي التي أجلتها إلى جلسة اليوم الأربعاء.