المؤبد لـ3 متهمين بالشروع في قتل شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، وذلك لشروعهم في قتل شخص بسبب مشادة كلامية بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم ومصطفى أبو القاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين «م. ع» و«م. ع» و«ع .أ» تهمة الشروع في قتل المجني عليه «م. أ» عمدا، وذلك بأن أطلق المتهم الأول والثاني والثالث عيارا ناريا من أسلحة نارية كانت بحوزتهم قاصدين قتله.

إحالة الواقعة للجنايات

كما وجهت الجهات المختصة للمتهمين تهمة إحراز سلاحا ناريا لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه مع إحراز ذخائر استعملوها في الأسلحة النارية، ما لا يجوز أيضا الترخيص بحيازتها، واستعراضهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه قبل إطلاق النار عليه، وأيضا للشهود بقصد ترويعهم وتخويفهم لإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، مع تخريبهم وإتلافهم مباني معدة لإقامة شعائر الدين، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.