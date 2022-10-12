الغردقة تستقبل «أوبرا عايدة» لأول مرة احتفالا بمرور 150 عاما على عرضها

تستعد مدينة الغردقة لاستضافة العرض الفني العالمي «أوبرا عايدة»، بمنتجع الجونة احتفالاً بمرور 150 عامًا على عرضه الأول في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة غدا باستخدام وسائط الصوت والضوء الحديثة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت رعاية محافظة البحر الأحمر

استعدادات الغردقة لاستضافة أوبرا عايدة

شهدت الغردقة استعدادت أمنية مكثفة وفرضت الأجهزة الأمنية سياج أمني داخل منتجع الجونة، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة والتفتيش على البوابات الدخول باستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف على المفرقعات.

وقال محمد عامر، مسؤول بمنتجع الجونة المستضيف للفعاليات، إن المنتجع يستعد لاستقبال مئات الزائرين الضيوف والفنانين المشاركين في الحفل وعدد من السفراء ونخبة من الإعلاميين والمشاهير الفن والشخصيات العامة للاستمتاع بعرض أوبرا عايدة باستخدام وسائط الصوت والضوء الحديثة.

منتجع الجونة

يذكر أن منتجع الجونة استضاف عدد من المناسبات والأحداث العالمية والفعاليات الفنية والثقافية، المحلية حيث تمتلك مقومات طبيعية وسياحية ومادية وبشرية هائلة جعلتها واجهة مشرفة لمصر في إقامة الفعاليات بمقاييس دولية.

يستضيف منتجع الجونة تنظيم عرض سيمفوني للفنانة ماجدة أمارا يوم 14 أكتوبر لتكتمل العروض الموسيقية الكلاسيكية الأهم في مدينة الجونة منارة الثقافة في مصر.