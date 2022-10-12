مصرع سيدة وإصابة شاب في حادث على طريق بلبيس سندنهور بالشرقية

وقع صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين دراجتين «موتوسيكل» على طريق بلبيس- سندنهور في محافظة الشرقية؛ ما أدى لمصرع سيدة في الحال، وإصابة شاب بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي تشير إلى وصول جثة سيدة وشاب مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

حادث تصادم بين دراجتين

انتقلت قوة أمنية الى مقر الحادث وتبين وقوع حادث تصادم دراجتين موتوسيكل في طريق بلبيس سندنهور بالشرقية، ما أدى لمصرع سيدة وهي ربة منزل، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب شاب يبلغ من العمر 25 سنة باصابات وجروح متعددة وتم حجزه لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.