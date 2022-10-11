فحص 375 أسرة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية في الشرقية

انطلقت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حملة لإجراء مسح طبي يختص بقياس معدل انتشار الفيروسات الكبدية المنقولة عن طريق الدم، ذلك بالفئة العمرية من عام وحتى 70 عاما.

إطلاق حملة الكشف المبكر على أمراض الكبد

استمرت الحملة التي أطلقتها مديرية الصحة لمدة 3 أيام ونجحت خلال تلك الفترة بفحص 375 أسرة، وسحب 1269 عينة، من خلال 15 فريقا طبيا مدربا، كل فريق مكون من طبيب ومراقب صحي وفني معمل ورائدة ريفية ومسئول تكويد، وتم تنفيذ الحملة بأربعة مراكز بالمحافظة شملت العاشر من رمضان، فاقوس، كفر صقر، ومنشأة أبوعمر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة الإدارة العامة للوبائيات والترصد التابعة للإدارة المركزية للشئون الوقائية بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

استراتيجية مكافحة الفيروسات

وأوضح وكيل الصحة، أن استراتيجية مكافحة الفيروسات تهدف إلى خفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية، من خلال ترصد الالتهاب الكبدي الفيروسي ومرض نقص المناعة المكتسب، والاكتشاف المبكر لحالات الإصابة، الذي يعد من أهم محاور هذه الاستراتيجية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الشئون الوقائية، ومدير إدارة الوبائيات والترصد، ومسئول الفيروسات الكبدية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين بالمحافظة.