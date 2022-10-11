إصابة عاملين بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الشرقية

أصيب عاملان إثر سقوطهما من أعلى سقالة بنطاق قرية كفر أيوب التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، ونقلا إلى مستشفى بلبيس المركزي؛ لتلقى الإسعافات الأولية والخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول عاملين بناء أصيبا أثناء أداء عملهما بكسور وإصابات بالغة على إثر سقوطهما من أعلى سقالة بقرية كفر أيوب بمركز بلبيس بالشرقية.

إصابة شخصين سقطا من أعلى سقالة

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة وتبين من أقوال المصابين، بالإضافة إلى أقول شهود العيان أن المواطن بكر السيد يبلغ من العمر 50 عامًا، عامل بناء، سقط أثناء عمله من أعلى سقالة وأصيب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، فيما أصيب زميله محمد عبدالوهاب شحاتة والمقيم بقرية حفنة التابعة لمركز بلبيس البالغ من العمر 40 عامًا بنزيف في المخ وكسور وحالته سيئة صحيا، ويعده الأطباء لإجراء عمليات جراحية له داخل مستشفى الجامعة.

ويتلقى المصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، فيما تم تحرير محضرا بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.