مسابقات فنية ومسرح عرائس للتوعية بترشيد استهلاك المياه بـ«مدارس الشرقية»

نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملة مكثفة بمراكز المحافظة تحت عنوان «معا لننقذ البيئة ونحافظ على المياه»، لترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه والقضايا البيئية لدى النشء، وأهمها قضية التغيرات المناخية.

توعية تلاميذ المدارس في 6 مراكز

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، في بيان عنها، أنّ الحملة بدأت يومها الأول باستهداف تلاميذ مدارس مراكز «ههيا، وكفر صقر، وأولاد صقر، ومشتول السوق، وديرب نجم، وصان الحجر».

الحفاظ على الموارد المائية

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنّ الشركة وضعت منهجية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه تتسق مع أهداف مصر التنموية، لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والحفاظ على مواردنا المائية.

نشر الفكر التوعوي للحفاظ على الأمن المائي

وقال أبوحلاوة، في تصريحات صحفية عنه، إنّ الشركة تنفذ أنشطة للتوعية بمختلف مدارس محافظة الشرقية، تزامنا مع انتظام العام الدراسي، إضافة إلى الأنشطة التوعوية والتثقيفية المنفذة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لنشر الفكر التوعوي للحفاظ على الأمن المائي والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال المقبلة.

رفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنّ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، ينفذ ورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وورش عمل ومسابقات فنية وثقافية للأطفال ومسرح عرائس وألعاب تعليمية، لرفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، وتوزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية، وتهيئة جيل واعٍ بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة و سلوك عام في المجتمع.