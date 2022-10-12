خبير: عدد المتابعين على فيسبوك لم يقل.. «مارك يعشق البروباجاندا»

قال المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إن عدد المتابعين لم ينقص على الفيسبوك، مؤكدًا أنه يعشق الدعاية ويحب لفت الأنظار.

وأضاف طارق، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «مؤسس فيسبوك يحب البروباجاندا وأن يكون الحديث منصبا عليه، وكلما غيّر صورته على الموقع يصبح محور الحديث على منصات التواصل الاجتماعي».

محاربة السيرفرات التي تدعم الحسابات الوهمية

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: «بيغربل جميع الحسابات الوهمية التي تزيد عدد المتابعين عن طريق السيرفرات، حيث أصدرت شركة ميتا قرارا بأن أي سيرفر يزود عدد المتابعين تتم محاربته».

وواصل: «عدد المتابعين لم ينقص، أنا بدخل عندي بلاقي 200 ألف متابع، لكن شكله من بره نزل، بحيث إن يبقى فيه بروباجاندا على موضوع الصورة، ومارك تعمد فعل هذا الأمر»، موضحًا أن ما فعله مارك دعاية غير مباشرة لشيء ما.

غربلة للصفحات والحسابات الوهمية على فيسبوك

وأردف: «عدد المتابعين لم ينقص، ولكن ما يحدث هو غربلة وتحديث فيسبوك، وهذا ما قد يتكرر في انستجرام بعد فترة، بعض الحسابات كانت تزيد المتابعين عن طريق سيرفرات ومتابعين من حسابات وهمية، وكلما كان هناك حساب عدد متابعيه كبير نجد مصداقية وبالتالي سهولة نشر الشائعات، لأن معظم هذه الأرقام يكون وهميا وغير حقيقي، ومشاهدات الفيديوهات تكون مجرد أرقام».