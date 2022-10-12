مصرع شاب غرقا أثناء رحلة لصيد الحمام واليمام في المنوفية

استقبل مستشفى السادات العام، شابًا لقي مصرعه غرقا في ترعة الرياح البحيري بمركز السادات في محافظة المنوفية أثناء خروجه في رحلة صيد الحمام واليمام.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شاب يدعى «ح، أ، ح» 22 سنة، طالب ومقيم بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة انزلاق قدميه أثناء السير على ترعة الرياح البحيري، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الحادث

بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث، تبين مصرع شاب أثناء رحلة لصيد الحمام واليمام مع أقاربه في قرية الأخماس التابعة لمركز السادات، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أن منسوب المياه كان مرتفعًا فضلا عن عدم إجادته السباحة، ونجح بعد ذلك من انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى.

وحررت شرطة السادات محضرا يحمل رقم 7926 إداري، وبعد سماع شهود العيان واستجواب أسرة المتوفى تبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم استخراج تصريح دفن الشاب وتسليمه لذويه لدفنه في مسقط رأسه.