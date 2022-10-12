الكشف على 1529 مريضًا في قافلة طبية في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، تنفيذ قافلة طبية مجانية خلال يومي 10 و11 أكتوبر 2022، في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1529 مريضًا.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إن القافلة الطبية ضمت 11 عيادة وهي: «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، أسنان، جلدية، أنف وأذن، نسا، تنظيم أسرة».

وأضاف «مكين»، أن البيان الختامي لتوقيع الكشف الطبي في العيادات جاء كما يلي: «298 باطنة، 347 أطفال، 235 عظام، 96 جراحة، 133 أنف وأذن، 91 أسنان، 199 جلدية، 130 نشاء وتنظيم أسرة».

إجراء 386 تحليلًا مختلفًا للمرضى

وأشار إلي أنه تم إجراء عدد 386 تحليلًا مختلفًا للمرضى، ونحو 63 أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 138مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 15 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار قرار للعلاج على نفقة دولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، مؤكدًا استمرار القوافل العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.