الكشف على 200 مريض في قافلة طبية مجانية بقرى كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ قافلة علاجية بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 200 مريض من أهالي قرى «إسحاقة، الخاشعة، عزبة النشار، الدقاينة، الرغامة، الجرايدة والسالمية»، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قافلة مجانية في مستشفى كفر الشيخ الجامعي

وتضمنت القافلة التي استمرت على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر، وعيون، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك».

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، فضلاً عن تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشاد «مسلم» بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية.