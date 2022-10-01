خدمات طبية وعلاجية لـ1880 حالة في قافلة قرية كوم اللوفي بسمالوط

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، من خلال القوافل الطبية التي تجوب جميع مراكز وقرى محافظة المنيا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتابعة الدورية للحالة الصحية لكافة فئات المواطنين حرصاً سلامتهم وصحتهم.

توقيع الكشف على 1880 حالة وصرف الأدوية

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية، نفذت قافلة طبية علاجية بقرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 28 و29 سبتمبر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1880 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

الكشف على 329 حالة جراحة و529 أطفال

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 329 حالة جراحة، و529 حالة أطفال، و269 باطنة، و91 نساء، و99 أسنان، و137 أنف وأذن، و371 جلدية، و36 تنظيم أسرة، و77 قلب، إلى جانب إجراء 173 تحليلا مختلفا.