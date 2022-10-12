باحث: توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري يجعله بين الأفضل بالشرق الأوسط

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن توقع البنك الدولي الخاص بتحقيق مصر معدل نمو يبلغ 4.8% عام 2023 يمثل أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم، من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين، أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل معدل النمو إلى 6.6%، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات والأزمات بسرعة كبيرة.

عناصر نمو الاقتصاد المصري نابعة من داخله

وتابع الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن عناصر نمو الاقتصاد المصري نابعة من داخله، موضحًا أن تلك العناصر هي القدرة السكانية الضخمة المستهلكة القادرة على دفع وتنمية نشاطات الاقتصاد المصري المختلفة.

وذكر، أن مصر حققت ذروة الكساد الاقتصادي بنسبة 3.6% في فترة أزمة كورونا على عكس اقتصاديات العالم التي شاهدت انكماش بنحو 6%، مشيرًا إلى أن أول 23 اقتصاد على مستوى العالم ستدخل في مرحلة ركود على عكس الاقتصاد المصري الذي سيستمر في نموه برغم تابعيته للاقتصاديات العالمية، وذلك بسبب وجود استهلاك عالي الذي يدفع النشاطات الاقتصادية للاستمرار بصرف النظر عما يحدث عالميًا.

الإصلاح الاقتصادي كان له تأثير إيجابي على قوة الاقتصاد المصري

وأكمل أن الإصلاح الاقتصادي كان له تأثير إيجابي على قوة الاقتصاد المصري في الأزمتين كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا وجود ارتباط قوي بينهما، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الذي جعل اقتصاد مصر صلب وذلك يعيد تقييم قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.