باحث اقتصادي: العالم كله سيضطر إلى رفع سعر الفائدة بعد قرار «الفيدرالي»

قال محمد شادي باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة أمس، كان متوقعًا، حيث تشهد البلاد انفلاتًا في مستويات التضخم، ورغم انخفاض التضخم العام خلال آخر شهرين، مازال التضخم الأساسي مرتفعا للغاية، وبخاصة فيما يخص أسعار الغذاء والوقود.

وأضاف «شادي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أنّ أسعار الغذاء تضخمت بنحو 11.6% في الشهر الماضي، مقابل 24% للوقود، وهو ما يمثل ضغطا كبيرًا على مستويات التضخم، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة بالأمس، هو الإجراء الخامس من نوعه بواقع 75 نقطة أساس.

الفيدرالي الأمريكي سيستخدم ذخيرته لكبح جماح التضخم

وتابع الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رئيس الفيدرالي الأمريكي أعلن أنه سيستخدم كل ذخيرته في كبح جماح التضخم، ولن يتوقف إلا بعد نزول مستويات التضخم بشكل كبير.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي دخل في ركود خلال الربعين الماضيين، بواقع -6.%، و-1.8%، موضحًا أن الركود هو انخفاض أو انكماش في معدل النمو الاقتصادي لمدة ربعين متتاليين.

رد فعل الاقتصادات العربية

وأوضح، أن الربع الثالث من العام الجاري سينتهي في سبتمبر وستظهر نتائجه خلال الشهر المقبل، وقد يشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشا آخر، لافتًا إلى أن الاقتصادات العالمية تأثرت بقرار الأمس: «الاقتصادات العربية ترفع سعر الفائدة لأنّ العملات الوطنية مرتبطة بالدولار بشكل كبير، وبخاصة أن الاقتصادات الخليجية تعتمد على بيع الطاقة المسعرة بالدولار والعالم كله سيضطر إلى رفع سعر الفائدة بسبب السباق على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».