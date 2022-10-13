مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 13-10-2022

يهتم المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية، بمتابعة مواعيد الصلاة في كل محافظة لأداء الصوات الخمس في مواقيتها المحددة وفق التوقيت المحلي لكل محافظة، وتقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة المختلفة بكل محافظة على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والدقهلية والمنوفية، اليوم الخميس، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:59 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:59 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 4:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:59 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:03 مساءً.

موعد أذان المغرب 5:31 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:59 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:57 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:25 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:43 مساءً.