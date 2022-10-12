3 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص في ملتقى «القوى العاملة» لتوظيف الشباب

تنظم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ملتقى لتوظيف للشباب، غدا الخميس، بمشاركة 30 شركة قطاع خاص، لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب في تخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات، على أن يكون السن من 18إلى 40 عامًا، ودعت الوزارة الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل التواجد غدا بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بشارع الدكتور أحمد زكي، النزهة الجديدة.

توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وانطلاقاً من دور الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وظائف القوى العاملة في كافة التخصصات

وقالت الوزارة إن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها إدارة التشغيل بالداخل التابعة للإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة بالتعاون مع الهيئة، تنسيقاً مع شركات خاصة على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، وتدعو الوزارة الشباب الراغب في العمل التواجد بالعنوان المذكور غدا الخميس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.