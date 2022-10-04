«القوى العاملة» تعلن أسماء مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنّ وزارة الخارجية العراقية صدّقت على شهادات الحياة الخاصة بالمواطنين المصريين مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية، ويشمل 201 شهادة حياة، طبقا للوائح المعمول بها بدولة العراق.

وأوضحت وزارة القوى العاملة في بيان عنها، أنّ الإجراء الجديد هدفه استكمال تحويل المعاشات التقاعدية قريبا عن طريق بنك الرافدين العراقي «فرع القاهرة»، وذلك في إطار توجيه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إلى الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، بالمتابعة مع رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق، لتسهيل حصول المواطنين المصريين على حقوقهم ومستحقاتهم طبقا للقانون.

ملف المعاشات التقاعدية العراقية

وكان الوزير وجّه قبل أيام، بتسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين لاستكمال صرف حقوقهم، منوها بأنّ الوزارة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وذلك خلال لقائه مؤخرا مع بعض المستحقين الذين وعدهم بمتابعة ملفهم، وكذلك لقائه مع مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول، ومحمد لطفي المراغي نائب مدير البنك، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي والخاص بدولة العراق.

وتضم قائمة المستحقين الأسماء التالية: فتحية عبدالعزيز محمد، مختار السيد حسانين، ثريا محمد محمد إبراهيم، انهام عبدالحليم محمد السيد، وجدى محمد أبو هاشم، ظريفة المتولى السيد، محمد جمعة السيد جلال، سعاد السيد محمد الصياد، هويدا رجائى عباس، نادية السيد ابراهيم دياب، سامية محمد عبد القادر ابراهيم، جنات سيد احمد عامر، سمارة محمود يوسف الحفناوى، هيام أبو العزايم عبدالحفيظ، كاميليا فهيم دوس، بشرى محمود عبدالعزيز، فريدة عبدالنبي محمد محمود، سامى عبدالحميد بيومى حسن، بسيونى فتحى سيداحمد بسيونى، سمير توفيق مجلى غبريال، محمود سعيد محمود سالم، احمد حامد احمد قاسم، عبده احمد حسن محمد، احمد محمود محمد حسن، سهير يسرى حسن السيد، فتحية ابوالمجد ابراهيم، نعامة عيسى سعد سليمان، حامد عبدالفتاح السيد احمد، هانم محمود احمد بدر، نادية توفيق السعيد زايد، نهى على عبدالسلام الحارونى، سومه محمد مصطفى السيد، سعاد مرعى عبدالمطلب، سعاد عبدالحكيم نصر درويش، سلوى عبدالرحمن عثمان الزينى، لظيمه عبدالوهاب طه، نصرة الزكى عبدالواحد، وجيدة عبدالمؤمن عطية، فوزيه عباس محمد شبل .

وضمت قائمة الأسماء أيضا: حميدة محمد ايوب، فاطمة حسين محمد المشرقى، صبحية عبدالفتاح محمد، علية محمد الزكى موسى، سالم عبدالواحد مجاور، امنة عبدالعليم حسانين، عطيات بخيت حامد، عيد عيد محمد عيد، شعبان رمضان على محمود، زينب احمد ابراهيم، احمد محمد عبد القادرعبد الظاهر ،فتحية قرنى سويدان، مرزوقة احمد محمود، مصطفى محمد محمود، حمدى عبدالغنى عبدالجواد، السيد حامد ابراهيم ابو عظمه، مجدى عبدالمحسن السيد على، محمد عبدالفتاح حسن الضرير، ممدوح محمد عوض حميد، عزالدين ابراهيم ابو الحسن، محمد سليمان ابراهيم على، شحاته رمزى عازر نصير، جمال ناصر محمد عبدالله، قرشى شعراوى سيد مسعود، توفيق السعيد محمد الجندي.

كما ضمّت القائمة: عامر محمد ابوالعلا حسن، الغمري صابر جرامون، سليمان جاد سليمان ‘سماعيل، ربيع بدر محمد الشهاوي، نبيل السيد بسيوني شعبان، شعبان على حسن محمد، غالى أمين غالى جرجس، عبد العزيز مساعد محمود الصيفى، محمد عبدالنعيم محمد عبدالله، ناصف فايق سعد سعيد، فراج رشاد عبدربه على ،امنة شمردن احمد سعد، صبحية عبدالفتاح محمد، زيناهم ناشد بولس، لوزة طه عبدالجيد، سعاد مرشدى محمود البراوى، محاسن عبدالرحيم مرسى عطية، بشاير السيد محمد البشتامى، دلال عبد النعيم صالح، صديقه محمد سالم البيلى، لواحظ الشحات احمد يوسف، سعده شعبان محمد ابوالعنين، مارى كامل كيرلس، بدر عبد النعيم على، رضى السيد السيد سيداحمد، ابراهيم مصطفى على زعير، فتحية عبدالرازق عبدالرازق، استر مكين بسطا، مختاره يوسف غالى، حسنيه عبدالمعز حسن الخولى، عبدالعزيز يس خليل يوسف، ظريفه محمد مهران عبدالرحيم، فوزية محمد إبراهيم ابوشهية.

وضمَت القائمة كذلك: بلتاجي جاد الكريم جاد الرب، عاطف عبدالعزيز محمد ابوسعده، السيدة ابراهيم حسن، فتحيه محمد خالد كفافى، محمد ابوالنجا محمد، ثريا هانم احمد ابراهيم، خضيره محمد عبدالجيد حسين، احمد عفت محمد عبدالحليم، فايزه ابراهيم محمد موسى، نهى سمير عبد الدايم حجازى، عبدالخالق محمود محمد حسن، فردوس على عبدالعال متولى، امينه احمد محمد عبده، نجيه عبدالحميد ابراهيم، جيهان شعبان مصطفى شعبان، حمدات نصيف يوسف عوض، محمد احمد السيد محمد، فخرى ملك تاوضروس، سليمان عبدالجليل سليمان، ام يوسف عبدالغنى السيد، محمد عبدالعظيم موسى الشاذلى، صابحه عوض القزاز، زينب فتحى محمود الشوربجى، انصاف محمد عبدالمنعم عبدالقادر، سماح عبدالرحمن مصطفى، امينه عبدالقوى عبدالحميد، سونه عبدالسلام عبدالجليل، مجدى حسن محمد احمد، سميحه صديق ناشد ابراهيم، فهيمه محمود عباس.

وأيضا ضمّت القائمة: خضره على إسماعيل قوزع، زينب خضرى محمود عبدالسلام، ساميه محمد ابراهيم جمال الدين، بخيتة سامى سعيد، فوزيه شاكر حنا، صبيحه سعد جبريل، نعناعه طه محمد عثمان، خليل عبدالعظيم خليل، السيد مكاوى ابراهيم مكاوى، محمد السيد احمد الزمزمى، محمود محمد مرسى، سمير عبدالعزيز محمد .يسرى السيد ابراهيم عبدالله، عاطف صموئيل حبيب، سميره ابراهيم حسن بهنسى، سوسن عبدالمهيمن العراقى، حسن مصطفى رشوان، فرج فوزى جادالله، رفقه بطرس بسطاوروس، صلاح احمد محمد فوده، نجاح عرفات محمد، احمد محمود عبدالمؤمن، خليل مصطفى عثمان، نجوى احمد غريب الباسطى، جيهان فؤاد سلوانس، عبد السلام احمد محمد عفيفى، استير ملاك اسحق، نبيلة شكرى جابر، رضيه محمد عبدالكريم، عطية البشير عبدالحافظ، صباح محمد محمود سعد، احمد محمد احمد الغندور، طاهر عبدالصمد عبدالمجيد، السيد المليجى على طاش، فايز عبدالجليل عبدالحميد، عطية ابراهيم ابراهيم البجلاتي.

وضمّت القائمة أيضا: جابر ابراهيم على حسن، عجيب مختار على، كماله ناجى باخوم، نظيرة شعبان السيد، محمود اسماعيل مصطفى زهران، فوزيه سعيد مشرقى سليمان، محمد محمود احمد حسانين، محمود على رزق سعد، فاطمه على عثمان على، عفاف عبدالعظيم احمد، حمدى احمد امين محمد، وجيه فهمى اسعد خليل، عبدالرسول صبحى غانم، طارق عبدالعظيم محمد احمد، سعده اسحق لبيب غطاس، خميس اسماعيل على عابدين، ليلى رضوان محمد رضوان، انوار محمد السيد مرعى، سلوى محمد محمد ابراهيم، صبحيه عبدالهادى مسعود، امينه محمد حسين ابوالحسن، رجات رؤوف جاب الله بشاى، عادل عبدالعظيم عثمان، اعتماد احمد اسماعيل محمد، عبدالحميد احمد حماده المنياوى، عبدالجليل عبدالفتاح عبدالجليل، انهام توفيق السيد عامر، عماد مرسى عيد قميحه، وديدة محمد محمد احمد، حسام عبدالدايم عبدالعظيم، ابراهيم الدسوقى احمد، طه محمد عبدالقادر سيف الدين، زينب احمد محمود العص، نادية احمد محمد محمود، هانم ابراهيم الساعى، نور محمد المنسوب.