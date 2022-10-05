استفادة 890 ألف سيدة بقنا من مبادرة الكشف المبكر عن «سرطان الثدي»

تبذل الدولة جهودا كبيرة نحو خلق مجتمع يحظى أفراده كافة بالرعاية الصحية والطبية اللازمة، وفي إطار الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية ضد مرض سرطان الثدي، قدمت مديرية الصحة بقنا خدمات صحية للمرأة ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة» لاكتشاف الإصابات مبكرا.

مبادرة «دعم صحة المرأة»

وأعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح مديرية الصحة بقنا في الكشف على 888786 سيدة، وتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة لهن، منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2020.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، أن المبادرة تقدم خدمات الكشف والتحليل للسيدات، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهن وتقديم العلاج والتحويل للسيدات بالمجان، بجميع مراكز المحافظة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات وسرعة التعامل مع الحالات المصابة.

وأضاف «راجي» أن إدارة قوص نظمت المبادرة من بيت لبيت لتقديم التوعية والفحص للسيدات بمناسبة شهر أكتوبر كونه شهر التوعية ضد سرطان الثدي للسيدات بقرى ونجوع المركز، بهدف الوصول لجميع السيدات المستهدفات من المبادرة، لرفع مستوى التوعية وخلق ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض والتوعية السليمة لهم ورفع المناعة المجتمعية لدي السيدات .

المبادرة تقدم من خلال 150 وحدة صحية في قنا

وأشارت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والمشرف العام على المبادرة، أن المبادرة تقدم خدماتها بصورة ثابتة من خلال 150 وحدة صحية موزعة على جميع مراكز المحافظة بهدف تقديم الدعم الطبي والنفسي للسيدات المترددات وتقديم المشورة الطبية اللازمة لهن.