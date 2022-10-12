أول تحرك من الأهلي في أزمة «سافيو».. مهدد بالإيقاف

حرصت إدارة النادي الأهلي، على التحرك للاستفسار عن أزمة البرازيلي برونو سافيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المهدد بالإيقاف من شهر حتى سنة كاملة، على خلفية دخوله في مشادة كلامية مع حكم آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريقه السابق بوليفار البوليفي.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي أرسل استفسارًا إلى نادي بوليفار البوليفي، لمعرفة حقيقة تورط برونو سافيو في أزمة مع حكم بوليفي، وتهديده بالإيقاف لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.

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