موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن منافسات جولة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يفوز على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32

واستطاع النادي الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدف مقابل لا شيء أحرزه في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق المدافع محمد عبد المنعم خلال اللقاء الذي جمعهما باستاد مصطفى بن جنات بالمنستير في تونس، بعد تقديم أداء قوي خلال المباراة الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والاتحاد المنستيري

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 15 أكتوبر 2022، في السادسة مساء على استاد الأهلي والسلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وتنقل المباراة مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time SPORTS HD، التي تذيع مباريات الأدوار التمهيدية، بينما تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت بشكل حصري باقي مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات بالبطولة.

الأهلي يستعد للموسم الجديد بتدعيمات عديدة

وأنهت إدارة النادي الأهلي موسم الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع ثلاث لاعبين وفقا للصفحة الرسمية للنادي على موقع «فيس بوك»، وشملت اللاعب البرازيلي «برونو سافيو» لاعب بوليفار البوليفي بعقد مدته ثلاث سنوات، وثنائي سيراميكا كيلوباترا، شادي حسين ومصطفى ميسي بعقد ممتد لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب من نادي وادي دجلة «كريم الدبيس، وعبدالرحمن رشدان، ومحمد زعلوك، وأحمد كباكا، وياسين عاطف منصور، وعبدالرحمن مانو».