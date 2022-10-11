شوبير يكشف أسباب رفض الأهلي انتقال محمد محمود وزياد طارق إلى فيوتشر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مفاوضات فيوتشر مع ثنائي الأهلي زياد طارق ومحمود محمود، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق، بعد دخولهما دائرة اهتمام علي ماهر، مدرب الفريق، الذي ينافس في الوقت الحالي على التأهل إلى نهائيات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكّد «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عبر راديو «أون سبورت»، أنَّ إدارة فيوتشر دخلت في مفاوضات مع الأهلي، من أجل الحصول على خدمات الثنائي زياد طارق ومحمود محمود، على أن يتحمل النادي الراتب للصفقتين، دون تقديم مقابل مادي، الأمر الذي رفضته إدارة المارد الأحمر.

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